Нападение в ТЦ «Европа»: подозреваемый в 2014 году проходил лечение в психоневрологическом диспансере

Новости Беларуси. Новые подробности в деле жестокого нападения в торговом центре «Европа» в Минске. По данным предварительного расследования, нападавший молодой человек в 2014 году проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Кроме того, как уточнили в правоохранительных органах, задержанный ранее не был судим, рос в обеспеченной семье, которую, впрочем, сложно назвать благополучной – отец проживает в Минске отдельно, мать и сестра – за границей, то есть воспитанием сына, по сути, никто не занимался.

Решение о массовом убийстве с особой жестокостью задержанный принял давно.

В октябре этого года намеревался совершить аналогичное деяние по месту учебы, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него причинам.

Свою вину молодой человек признал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивом преступления, по его словам, послужило разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение.

Целью ставил гибель как можно большего числа людей, желал сам быть убитым при задержании. Также в правоохранительных органах подчеркнули, что к политизированным или экстремистским группировкам нападавший не принадлежит.