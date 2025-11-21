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Золото, серебро и бронза – белорусы завоевали россыпь медалей во второй день Кубка сильнейших спортсменов

21 ноября 2025 20:15
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Белорусы завоевали россыпь медалей во второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде, который проходит в Минске. Сегодня, 21 ноября, участники определили лучших в 13 видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай завоевала второе золото домашнего старта. Ей не было равных на 100-метровке на спине. В решающий заплыв брестчанка пробилась с третьим результатом, а в финале коснулась бортика первой.

Яркая борьба наблюдалась на 100-метровке брассом у мужчин. Лидеру нашей национальной команды противостоял один из сильнейших атлетов российской сборной – Кирилл Пригода. В итоге он финишировал первым. Земляк стал вторым. 

Золото, серебро и бронза – белорусы завоевали россыпь медалей во второй день Кубка сильнейших спортсменов-1

Илья Шиманович, серебряный призер турнира: 
Очень рад, что смог выступить на домашней арене. Поддержка трибун невероятная, много болельщиков невероятно подбадривают. Приятно, особенно с высокой конкуренцией, когда ты не просто работаешь в своем темпе один, а у тебя есть соперник – очень быстрый раздражитель, при котором тебе надо себя сдерживать, не срываться куда не стоит.

Кроме того, в активе нашей команды еще четыре серебра, а также семь бронзовых наград. Турнир в белорусской столице собрал около 500 атлетов из 11 стран. Среди участников чемпионы мира и Европы, финалисты Олимпийских игр.

# Плавание # Илья Шиманович

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