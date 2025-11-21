Золото, серебро и бронза – белорусы завоевали россыпь медалей во второй день Кубка сильнейших спортсменов

Белорусы завоевали россыпь медалей во второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде, который проходит в Минске. Сегодня, 21 ноября, участники определили лучших в 13 видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай завоевала второе золото домашнего старта. Ей не было равных на 100-метровке на спине. В решающий заплыв брестчанка пробилась с третьим результатом, а в финале коснулась бортика первой.

Яркая борьба наблюдалась на 100-метровке брассом у мужчин. Лидеру нашей национальной команды противостоял один из сильнейших атлетов российской сборной – Кирилл Пригода. В итоге он финишировал первым. Земляк стал вторым.