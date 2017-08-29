Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо

Новости США. Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали родителями во второй раз. У пары в августе родилась дочь. Девочку так и назвали – Август. О пополнении в своей семье предприниматель написал на своей личной странице в соцсети. К посту он прикрепил снимок, на котором изображены Цукерберг с супругой, их двухлетняя дочь Макс и новорожденная малышка. В публикации счастливые родители поприветствовали девочку и написали ей письмо о мире, в котором она вырастет, и пожелали ей не спешить становиться взрослой.

Фото: facebook.com/zuck

Своему первенцу – Макс – родители два года назад посвятили такое же послание. «С любовью, Мама и Папа»: мотивирующее письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочке Выдержки из письма Цукерберга к своей второй дочери Август. «Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с мамой будем счастливы увидеть, кем ты станешь в будущем.



Когда родилась твоя сестра, мы написали письмо о мире, на который мы надеялись. Ты теперь будешь расти в мире с лучшим образованием, меньшим количеством болезней и большим равенством между людьми. Мы писали, что со всеми достижениями в области науки и техники ваше поколение должно жить значительно лучше, чем наше. А мы обязаны внести свой вклад в это. Мы по-прежнему считаем, что позитивные тенденции победят, несмотря на то, что заголовки СМИ часто говорят, что это не так. Мы оптимисты в отношении вашего поколения и будущего.

Пара весной нынешнего года отметила 5-летие свадьбы. Фото: facebook.com/priscilla



Мы хотим поговорить о детстве. Мир – это серьезное место. Вот почему важно найти время, чтобы выйти на улицу и поиграть. Вы будете заняты, когда будете взрослыми, поэтому я надеюсь, что найдете время почувствовать запах всех цветов и собрать все листья, которые захотите, в свое ведро. Надеюсь, вы много раз прочитаете ваши любимые книги и придумаете свои собственные истории. Надеюсь, вы с Макс вместе покатаетесь на карусели. Надеюсь, вы оббежите столько кругов вокруг нашего дома, сколько захотите. Я надеюсь, что даже в своих снах ты чувствуешь, насколько мы тебя любим.

Фото: instagram.com/zuck

Детство – это волшебство. Вы только один раз будете детьми, поэтому не тратьте время на беспокойство о будущем. У вас есть мы для этого, и мы сделаем все возможное, чтобы мир стал лучшим местом для вас и всех детей вашего поколения. Август, мы тебя так любим, и мы так рады, что отправляемся в приключение вместе с тобой. Мы желаем вам радости, любви и той же надежды, которую вы нам дарите. С любовью, мама и папа».

Фото: instagram.com/zuck

Марк Цукерберг выразил желание уйти в декретный отпуск на два месяца. Так он делал два года назад – после рождения первенца предприниматель провел с семьей два месяца. Марк Цукерберг:

Наша новая дочь скоро родится, поэтому я планирую взять два месяца декретного отпуска. Я с нетерпением жду встречи с нашей новой малышкой и хочу помогать Макс в ее приключениях. Я почти уверен, что офис все равно будет стоять, когда я вернусь. Принц Уильям, Канье Уэст, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете

Фото: facebook.com/zuck

Пост с письмом дочери и семейной фотографией набрал более 1,7 миллиона лайков и почти 108 тысяч комментариев. Пользователи поздравляли Цукерберга и его жену с таким счастливым событием: «Рождение дочери это настоящий подарок от Бога. Это тысячи радуг каждый день и тысячи причин быть счастливым. Улыбайтесь каждый день! Счастья для ваших дорогих дочерей!»

Фото: instagram.com/zuck