Прямой эфир

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо

29 августа 2017 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали родителями во второй раз.

У пары в августе родилась дочь. Девочку так и назвали – Август.

О пополнении в своей семье предприниматель написал на своей личной странице в соцсети. К посту он прикрепил снимок, на котором изображены Цукерберг с супругой, их двухлетняя дочь Макс и новорожденная малышка.  В публикации счастливые родители поприветствовали девочку и написали ей письмо о мире, в котором она вырастет, и пожелали ей не спешить становиться взрослой.

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-1

Фото: facebook.com/zuck

Своему первенцу – Макс – родители два года назад посвятили такое же послание.

«С любовью, Мама и Папа»: мотивирующее письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочке

Выдержки из письма Цукерберга к своей второй дочери Август.

«Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с мамой будем счастливы увидеть, кем ты станешь в будущем.

Когда родилась твоя сестра, мы написали письмо о мире, на который мы надеялись. Ты теперь будешь расти в мире с лучшим образованием, меньшим количеством болезней и большим равенством между людьми. Мы писали, что со всеми достижениями в области науки и техники ваше поколение должно жить значительно лучше, чем наше. А мы обязаны внести свой вклад в это. Мы по-прежнему считаем, что позитивные тенденции победят, несмотря на то, что заголовки СМИ часто говорят, что это не так. Мы оптимисты в отношении вашего поколения и будущего.

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-4

Пара весной нынешнего года отметила 5-летие свадьбы. Фото: facebook.com/priscilla

Мы хотим поговорить о детстве. Мир – это серьезное место. Вот почему важно найти время, чтобы выйти на улицу и поиграть. Вы будете заняты, когда будете взрослыми, поэтому я надеюсь, что найдете время почувствовать запах всех цветов и собрать все листья, которые захотите, в свое ведро. Надеюсь, вы много раз прочитаете ваши любимые книги и придумаете свои собственные истории. Надеюсь, вы с Макс вместе покатаетесь на карусели. Надеюсь, вы оббежите  столько кругов вокруг нашего дома, сколько захотите. Я надеюсь, что даже в своих снах ты чувствуешь, насколько мы тебя любим.

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-6

Фото: instagram.com/zuck

Детство – это волшебство.

Вы только один раз будете детьми, поэтому не тратьте время на беспокойство о будущем.

У вас есть мы для этого, и мы сделаем все возможное, чтобы мир стал лучшим местом для вас и всех детей вашего поколения.

Август, мы тебя так любим, и мы так рады, что отправляемся в приключение вместе с тобой. Мы желаем вам радости, любви и той же надежды, которую вы нам дарите. С любовью, мама и папа».

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-9

Фото: instagram.com/zuck

Марк Цукерберг выразил желание уйти в декретный отпуск на два месяца. Так он делал два года назад – после рождения первенца предприниматель провел с семьей два месяца.

Марк Цукерберг:
Наша новая дочь скоро родится, поэтому я планирую взять два месяца декретного отпуска. Я с нетерпением жду встречи с нашей новой малышкой и хочу помогать Макс в ее приключениях. Я почти уверен, что офис все равно будет стоять, когда я вернусь.

Принц Уильям, Канье Уэст, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-12

Фото: facebook.com/zuck

Пост с письмом дочери и семейной фотографией набрал более 1,7 миллиона лайков и почти 108 тысяч комментариев. Пользователи поздравляли Цукерберга и его жену с таким счастливым событием:

«Рождение дочери это настоящий подарок от Бога. Это тысячи радуг каждый день и тысячи причин быть счастливым.  Улыбайтесь каждый день! Счастья для ваших дорогих дочерей!»

Марк Цукерберг стал отцом во второй раз и написал новорожденной дочери трогательное письмо-15

Фото: instagram.com/zuck

«Поздравляю вас и ваших дочерей! У вас прекрасная семья... Это замечательное письмо, которое ты написал Августе. Моя внучка родилась с некоторыми проблемами, которые могли бы помешать ей на протяжении всей ее жизни. Я рада сказать, что этого не произошло. Сейчас она закончила школу в Йеле. Она путешествовала в Париж, в Вашингтон, в Нью-Йорк. Магия, которая помогла ей в ее жизненном путешествии – это поддержка, любовь и уверенность в том, что она благословлена ​​с самого первого дня. Наслаждайтесь своими прекрасными маленькими девочками, сокровищами каждый момент и наблюдайте за ними, как они волшебным образом расцветают и процветают перед вашими глазами».

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Марк Цукерберг # Присцилла Чан

Другие новости рубрики

Все новости
Журнал с интервью и фото Бриджит Макрон на обложке стал самым продаваемым во Франции за последние 10 лет
28 августа 2017 12:25

Журнал с интервью и фото Бриджит Макрон на обложке стал самым продаваемым во Франции за последние 10 лет

В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»
28 августа 2017 10:58

В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»

«Лучше «Конца прекрасной эпохи» уже не сделать»: Станислав Говорухин завершает карьеру режиссера
28 августа 2017 10:21

«Лучше «Конца прекрасной эпохи» уже не сделать»: Станислав Говорухин завершает карьеру режиссера