Белорусские галоши подарил популярный ведущий дизайнеру Кристиану Лубутену

Новости России. Необычный подарок преподнесли французскому дизайнеру обуви на популярном российском телешоу. Ведущий Иван Ургант вручил Кристиану Лубутену галоши с красными стельками. Непромокаемая обувь придется как раз кстати в ненастную погоду, которая установилась на неделе в российской столице. Иван Ургант (в эфире своего вечернего шоу): Есть вещь, которая может объединить вашу обувь и нашу погоду. Это настоящие советские галоши.

Телеведущий уточнил, что галоши произведены в Гомеле в прошлом году. Кристиан Лубутен пошутил, что такие галоши можно надевать на туфли его производства. Напомним, визитная карточка обуви Лубутена – красная подошва туфель.

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Благодаря творчеству российской группы «Ленинград» в начале 2016-го о Лубутене узнал русскоговорящий мир. Клип на песню «Экспонат» вышел в середине января и стал настоящим хитом социальных сетей. А на официальной странице группы на YouTube видео посмотрели почти 100 миллионов раз.

В песне звучат такие строки: «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Героиня клипа обувает туфли на шпильках, подошвы которых она предварительно покрасила в красный цвет, чтобы они выглядели, как продукт Кристиана Лубутена.