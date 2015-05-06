Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери

Новости США. Мама голливудского актера не смогла сдержать слез. В преддверии Международного дня матери,
Эштон Катчер кардинально изменил интерьер подвала ее дома, в котором прошло его детство.
Новости США. Мама голливудского актера не смогла сдержать слез. В преддверии Международного дня матери,
Эштон Катчер кардинально изменил интерьер подвала ее дома, в котором прошло его детство.
Весь процесс, от обсуждения идеи до реализации, Катчер запечатлел на видео. Серия роликов появилась на сайте Houzz.com, инвестором которого он является.
Ремонтные работы проводились в тайне от мамы актера Дайаны. Для того чтобы сохранить интригу, Эштон отправил ее в небольшое путешествие.
Ранее это помещение было заполнено старыми вещами: мебель, игрушки, одежда – все это несколько напоминало склад забытых вещей.
Эштон Катчер:
Мне кажется, у каждого человека есть такое место, которое он может назвать своим домом. Мой находится в том числе в моем родном городке в Айове, его я строил вместе с моим отчимом. Когда мне было 13 лет, мы возводили его с нуля. Теперь у меня есть дочь Уайетт, у моей сестры – сын. Мне хочется сделать дом пригодным для нового поколения. Бабушка и дедушка хотят жить со своими внуками.
Подарок растрогал госпожу Дайану. Женщина отметила, что это лучший сюрприз в ее жизни.
Она также добавила, что сын всегда был чутким и благодарным человеком.
Эштон Катчер:
Мы создали нечто такое, что бы выражало тебя...
Это наш способ сказать тебе «спасибо» за то, что ты нам отдала все.
Отметим, жители нескольких десятков стран – от США и Канады до Индии и Бразилии – в воскресенье 10 мая отметят День Матери.
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