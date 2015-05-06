Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери

Эштон Катчер кардинально изменил интерьер подвала ее дома, в котором прошло его детство.

Новости США. Мама голливудского актера не смогла сдержать слез. В преддверии Международного дня матери,

Весь процесс, от обсуждения идеи до реализации, Катчер запечатлел на видео. Серия роликов появилась на сайте Houzz.com, инвестором которого он является.

Ремонтные работы проводились в тайне от мамы актера Дайаны. Для того чтобы сохранить интригу, Эштон отправил ее в небольшое путешествие.

Ранее это помещение было заполнено старыми вещами: мебель, игрушки, одежда – все это несколько напоминало склад забытых вещей.