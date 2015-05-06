Прямой эфир

Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери

06 мая 2015 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Мама голливудского актера не смогла сдержать слез. В преддверии Международного дня матери,

Эштон Катчер кардинально изменил интерьер подвала ее дома, в котором прошло его детство.

Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери -1

Весь процесс, от обсуждения идеи до реализации, Катчер запечатлел на видео. Серия роликов появилась на сайте Houzz.com, инвестором которого он является.

Ремонтные работы проводились в тайне от мамы актера Дайаны. Для того чтобы сохранить интригу, Эштон отправил ее в небольшое путешествие.

Ранее это помещение было заполнено старыми вещами: мебель, игрушки, одежда – все это несколько напоминало склад забытых вещей.

Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери -4

Эштон Катчер:
Мне кажется, у каждого человека есть такое место, которое он может назвать своим домом. Мой находится в том числе в моем родном городке в Айове, его я строил вместе с моим отчимом. Когда мне было 13 лет, мы возводили его с нуля. Теперь у меня есть дочь Уайетт, у моей сестры – сын. Мне хочется сделать дом пригодным для нового поколения. Бабушка и дедушка хотят жить со своими внуками.

Подарок растрогал госпожу Дайану. Женщина отметила, что это лучший сюрприз в ее жизни.

Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери -7

Она также добавила, что сын всегда был чутким и благодарным человеком.

Эштон Катчер:
Мы создали нечто такое, что бы выражало тебя...

Это наш способ сказать тебе «спасибо» за то, что ты нам отдала все.

Эштон Катчер сделал удивительный подарок для своей мамы в преддверии Дня матери -10

Отметим, жители нескольких десятков стран – от США и Канады до Индии и Бразилии – в воскресенье 10 мая отметят День Матери.

Какие необычные индивидуальные подарки дарят в Беларуси? Узнайте из видеосюжета!

# общество # Звезды # Дети и родители # Эштон Кутчер

Другие новости рубрики

Все новости
Пресс-диалог «Роль СМИ в укреплении белорусской государственности»
06 мая 2015 12:51

Пресс-диалог «Роль СМИ в укреплении белорусской государственности»

В Дрогичинском районе учащиеся колледжа установили памятный крест на могиле погибшего в 1944 году солдата
06 мая 2015 12:27

В Дрогичинском районе учащиеся колледжа установили памятный крест на могиле погибшего в 1944 году солдата

Ливни, грозы и шквалистый ветер накроют Беларусь в среду и четверг
06 мая 2015 12:21

Ливни, грозы и шквалистый ветер накроют Беларусь в среду и четверг