Рождественский пост. Ни куриной ножки, ни секса, ни дурных мыслей – полное очищение!

Человеку верующему, знающему свою религию, не надо объяснять, что такое Рождественский пост. Это дилетанту будет интересно узнать, когда он начинается и заканчивается, что делать можно, а что нельзя.

Давайте разбираться вместе. Этот пост начинается 28 ноября и считается продолжительным, но не самым строгим. Пост – своего рода генеральная уборка души и тела. Закончится он в следующем году – 6 января 2019 года. А между двумя этими датами народ ждут серьезные душевные и телесные испытания.

Начнем с телесных. Если Вы даже чертовски хотите есть, забудьте, что в Вашем холодильнике лежит говяжий стейк, свиная отбивная или куриная ножка. И что-нибудь из того, что содержит молоко и яйца. Как рассказывают церковники, когда Иисус голодным скитался по пустыне, он ничего такого не употреблял, поэтому никому не советуют. Хочешь кушать – вари себе кашку и ею питайся все дни поста. Иногда можно рыбу, мед, овощной салатик с растительным маслом. Но не путать пост с диетой!

В период Рождественского поста верующим нельзя заниматься сексом. Правда, есть нюанс: можно согласовать этот деликатный вопрос со священником. А так придется 40 дней и ночей верить жене, что у нее болит голова. Она же, в свою очередь, должна будет с пониманием относиться к объяснениям, как сильно Вы устаете на работе. Воздержание от страстей – это средство смирить свою плоть! Примерно так об этой части христианской традиции мирянам рассказывают в храмах. Понятно, что о свадьбе и венчании тоже речи быть не может. На время поста не планируйте никаких увеселительных мероприятий, развлечений: тело должно находиться в состоянии покоя. Этому как раз будет способствовать и отказ от алкоголя. По воскресеньям можете выпить бокальчик красненького, но не больше. И никаких дурных мыслей!

Мы перешли к душевным испытаниям и богоугодным делам. Если уж Вы верите в силу поста, Вам в эти дни необходимо ходить в церковь, молиться, просить у Бога прощения и защиты. Если не можете сидеть сложа руки, займитесь любой полезной работой, но которая не потревожит покой соседей и родственников. Нельзя ругаться с людьми. Тем более сквернословить. Наоборот, надо стараться всем нуждающимся помогать, заниматься благотворительностью. Еще с ранней весны каждый день в районе ЦУМа крутится опрятно одетая женщина лет 40-45, которая шастает между прохожими и просит денег на билет. Якобы не хватает на поезд. Во время поста ей, видимо, повезет, и она встретит немало сердобольных минчан. Наконец-то уедет туда, куда ей надо. Или не уедет?

Странное дело, но в последнее время миряне все чаще в дни поста отказываются от просмотра телепередач и контактов в соцсетях. Это рекомендации священнослужителей, добытые, между прочим, в том же интернете. Хотя зачем сдерживать интеллектуальное развитие прихожан? Сами служители церкви охотно сидят в «паутине», уже даже ведут свои блоги, в которых рассказывают библейские истории и учат народ уму-разуму.

И вот самое главное: не пытайтесь соблюдать пост, если Вы этого не хотите. Не насилуйте организм против воли, толку не будет. Пост – дело добровольное.

Приметы на Рождественский пост:

-- Наберитесь терпения и избегайте конфликтов с родными, иначе весь следующий год Вас будут преследовать неприятности. Вам это надо?

-- Берегите свои вещи. Если в пост что-то ценное потеряете, будете весь год иметь убытки. А если найдете – будете с деньгами.

-- Не забудьте на праздничный стол поставить 12 блюд. Ничего сложного, зато проживете год без финансовых проблем.

-- Когда в дни поста отправитесь на шопинг, не жалейте денег на покупки, не то обеднеете.

-- У ребенка, который рождается в Рождественский пост, впереди успешная и богатая жизнь. Радуйтесь, родители!

-- Если на праздничном столе что-нибудь разлилось, не спешите расстраиваться: скоро в дом придут хорошие новости.

Ваш В.Д.