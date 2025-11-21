Гигин: на совещании Президента присутствовала атмосфера подлинного научного сообщества

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Там не было случайных людей, там все люди так или иначе встроены в этот процесс организации науки, научного поиска, сами имеют серьезные достижения. Можно было видеть, как Президент по-хорошему, по-юношески радовался. Да простят меня, что я такой, может быть, термин использую. Но на самом деле, когда выступал директор физико-технического института Академии наук и сказал, что за год заключено порядка 800 договоров с предприятиями, Президент так вот, знаете, по-юношески, по-хорошему говорит: «800? Так это же хороший результат». И несколько раз к этой цифре возвращался.

Когда Президент вспоминал годы своей учебы, было видно, насколько он погружен в тематику и защиты диссертации, и вообще деятельности Академии наук, научной сферы, как он поддержал фактически деятельность высшей аттестационной комиссии, ее требовательность. А кто в теме, тот понимает, какие бывают наезды на ВАК, какие там жалобы, потому что требования, потому что Президент специально эту структуру создавал, чтобы в науке не было случайных людей.

И как очень мудро, по-отечески Президент поддержал это направление деятельности ВАК. Как парировал какие-то вопросы председатель Президиума Академии наук Владимир Степанович Караник. Мы потом вместе шли и у меня даже вырвалось, говорю: «Слушайте, классный стиль». Потому что Президент, например, уцепился за породу коров, датских красных коров. И вокруг этих коров между ним и председателем Президиума постоянно шел такой диалог. Немножко так шутками Президент укорял, что не так там развивается, не так работают с этим поголовьем. А Владимир Степанович постоянно парировал это. И, понимаете, это создавало вот такую дополнительную атмосферу.

Кто знает, на конференции научной хорошей или во время защиты диссертации, когда действительно есть тема, вот любая защита диссертации или конференции, ты сразу чувствуешь, есть тема исследования, есть там наука или это такая тягомотина. И как только есть настоящая наука, как только есть настоящая тема, сразу совершенно другая атмосфера. И здесь она была на этом совещании. Атмосфера подлинного научного сообщества. И это было классно.

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