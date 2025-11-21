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Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звёзд КХЛ

21 ноября 2025 20:16
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Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Среди кандидатов сразу три представителя минского «Динамо». Это нападающие Сэм Энэс и Виталий Пинчук, а также Даррен Диц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проголосовать за одного из претендентов можно на сайте проекта до 17 часов понедельника, 24 ноября. Игрок, набравший больше всего голосов, попадет в состав одной из четырех сборных. В список попал белорусский форвард «Автомобилиста» Роман Горбунов. Всего в лонг-листе представлены 55 хоккеистов. «Матч Звезд КХЛ» пройдет с 6 по 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. За день до этого состоится Кубок вызова МХЛ.

# Хоккей

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