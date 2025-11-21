Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звёзд КХЛ

Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Среди кандидатов сразу три представителя минского «Динамо». Это нападающие Сэм Энэс и Виталий Пинчук, а также Даррен Диц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проголосовать за одного из претендентов можно на сайте проекта до 17 часов понедельника, 24 ноября. Игрок, набравший больше всего голосов, попадет в состав одной из четырех сборных. В список попал белорусский форвард «Автомобилиста» Роман Горбунов. Всего в лонг-листе представлены 55 хоккеистов. «Матч Звезд КХЛ» пройдет с 6 по 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. За день до этого состоится Кубок вызова МХЛ.