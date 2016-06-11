Цыплята вместо Microsoft: зачем Билл Гейтс разводит курей на 68-ом этаже небоскреба?

Сельское хозяйство англичане считают самым надежным способом разориться. У Билла Гейтса на этот счет иное мнение: он как раз твердо уверен в том, что куроводство есть гарантированный способ добиться успеха и процветания, понадежнее даже, чем разработка Windows. И вот свои капиталы, составленные на сочинении операционной системы, Гейтс собирается употребить на совместное с буркинафасийцами выкармливание цыплят.

Этот удивительный птичник имени миллиардера и филантропа Уильяма Генри Гейтса III оборудован на 68-м этаже небоскреба в Нью-Йорке. Цыплята тутошние попирают своими чешуйчатыми лапками самую дорогую офисную площадь планеты: шикарнее курятник выглядел бы, наверное, только в Белом Доме, Елисейском дворце или на Даунинг-стрит. Но там офисные квадраты дороги настолько, что, фактически, становятся бесплатными, ведь право на них дают не деньги, а власть. Туда курам вход заказан, хотя не окончательно, что доказывает пример Мишель Обамы: Первая леди, правда, не птичник организовала при Уайт-Хаусе, но всего лишь огородик.

Вернемся, однако, к нашим цыплятам. Итак, отставной бизнесмен и практикующий филантроп

Билл Гейтс открыл новое средство спасение человечества от кошмаров нищеты и голода.

Билл Гейтс, сооснователь «Майкрософт» и филантроп:

Эти цыплята умножают капитал на постоянной основе: нет инвестиций, которые приносили бы такой же высокий процент, как разведение птицы.

Для начала людовед и душелюб закупил партию из 100 тысяч цыплят породы «куройлер»: их отправят в Буркина-Фасо и Намибию, где распределят между туземными жителями. Кто-то подготовил Гейтсу статистику, в соответствии с которой лишь пять процентов бедствующих африканцев разводят кур. Уильям Генри ставит задачей себе и фонду своего имени довести численность незаможных куроводов до 30 %.

Эфиопы и эритрейцы, которые в масштабах планеты остаются главными, наверное, реципиентами гуманитарки, помощи и благодарны, и, одновременно, проклинают за нее судьбу. Дело в том, что привозимая из-за рубежа пища — она в буквальном смысле дармовая. В голодный год крестьяне особенно страдают от безденежья. К неурожаю добавляется еще одна напасть: даже то немногое, что вырастили, продать земледельцы не в силах, ведь

им приходится выдерживать ценовую конкуренцию с бесплатной едой.

В итоге, голод в Черной Африке сменяется голодом, а местное производство продовольствия исчезает вообще. Ну, то есть, индустриальное исчезает, а сохраняется это вот архаичное, с тяпкой и серпом, с отрицательной практически эффективностью.

Гейтс обещает, что с цыплятами будет не так: они не деградации будут способствовать, но прогрессу.

Билл Гейтс, сооснователь «майкрософт» и филантроп:

Часто говорят, что не рыбу надо дать человеку, но удочку. Но если вы живете далеко от воды, какая там рыбалка? Я бы эту притчу переделал: человеку следует дать цыплят и показать, как их разводят?

Фонд Билла и Мелинды Гейтс располагает 40 миллиардами долларов. Есть мнение, будто не благо человечества, но стремление избежать корпоративных налогов заставило весь свой капитал направить на благотворительность. Это инсинуации, впрочем, результат вечного желания видеть в людях только дурное. Единственно, смущает выбор направлений деятельности для Фонда. Он знаменит тем, что финансировал создание «Хранилища судного дня» на арктическом острове Свалбарде: под землей, на глубине 130 метров, хранятся образцы семян большинства растений во всей их природной чистоте — тех растений, в генокоде которых еще ковырялись шаловливые руки биоинженеров.

Еще Билл и Мелинда Гейтс занимаются вопросами иммунизации и вакцинации.

Особенно их интересуют возможности сокращения населения планеты с нынешних 7 миллиардов до более умеренных цифр. В соответствующие вакцины Гейтсы и вкладывают деньги: нет-нет, никакого изуверства, чтобы капелька препарата — и людей не размножатся тянуло, а цветочки нюхать. Или кур разводить. Цыплята как верное средство разбогатеть, кстати, самим миллиардерам совершенно не интересно: им-то это зачем — они и так богаты.

Билл Гейтс, сооснователь «майкрософт» и филантроп:

Это целая история, как мы сюда их втащили: здесь кур обычно едят, а не разводят. И хлопот, по правде говоря, с ними было порядком. Да что и говорить: если бы в квартале, где я живу, закукарекал петух, соседи вызвали бы полицию, а потом по судам бы меня затаскали.

Куры курами, а поголовное увлечение филантропией среди мультимиллиардеров начинает всерьез беспокоить. Судите сами: лет десять тому назад возникла американская инициатива «Зе гивинг пледж». В нее плутократы бросились записываться, сбивая каблуки туфель из кожи черного аллигатора, отрывая друг другу фалды фраков: сейчас одних только американцев 154 человека, готовых направить при жизни или после смерти не менее половины своего состояния на благотворительные нужды. Формально, никуда эти капиталы перечислять не следует, хотя Уоррен Баффет, к примеру, свои деньги отдает Фонду Гейтсов.

Филантропический вирус поразил уже Марка Цукерберга и Джорджа Лукаса, Тэда Тернера и Майкла Блумберга.

Сейчас «Обет дарения», пресловутый «Гивин пледж», в Шатах приняли владельцы состояний, совокупным объемом почти в полтора триллиона. Аналогичное поветрие перекинулось на Европу и даже на Россию, где миллиардеры отличались особенной жестоковыйностью: Потанин и Алишер Усманов, к примеру, обещают не адвокатов и не наследников деньгами побаловать, но злосчастных и нуждающихся.

По правде говоря, все эти сотни гуманистов переродились буквально на наших глазах: за редкими исключениями, еще совсем недавно рядом с ним крокодил выглядел образцом человеколюбия и христианской любви. Безусловно, их сердца чувствительно умягчили размеры налогов на наследство: в Штатах это проблема уже не первого поколения плутократов, однако, теперь подобные хлопоты сделались знакомы всем: и англичанам, и французам, и немцам.

Оттого большую часть своих денег эти люди выводят в офшоры: по грубым подсчетам, при совокупном официальном состоянии планетарных миллиардеров, приблизительно, в 5 триллионов, спрятали на райских островах они вшестеро больше — триллионов эдак 30. И, кстати,

опубликование «Панамского архива» — это попытка добыть деньги из неправильных офшоров и перевести в правильные,

в офшоры для солидных господ и в солидных странах.

Однако это никак массовую филантропию не объясняет. По сути, мы наблюдаем концентрацию капиталов и их национализацию — вернее, огосударствление. Ведь ни у кого, наверное, нет больше иллюзий, будто государственное — это общее? Плутократы собирают свои богатства и направляют их на реализацию проектов, которые контролируются правительствами, но заниматься которыми самим правительствам непозволительно: контроль за рождаемостью в Третьем мире или евгеника — только Гейтс на вакцины потратил 10 миллиардов.

А цыплята — они что ж, баловство скучающих владык планеты.

И поди знай, может, вырастет из птичек что и вырастет: ведь вырос же из «Зеленой революции» в Индии, устроенной Рокфеллерами и «Монсанто», самый жуткий и людоедский эксперимент в истории человечества.