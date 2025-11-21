«Динамо-Шинник» одержало победу на выезде в МХЛ

«Динамо-Шинник» одержал победу в выездном поединке регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Наши парни отправились в Санкт-Петербург, где второй раз за два дня встречались с местным СКА-1946, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в сверхрезультативном матче хозяева были сильнее со счетом – 5:4. Сегодня бобруйчане намеревались взять реванш, и у них это получилось. Уже на третьей минуте Олег Хомченко вывел белорусский клуб вперед. Во втором игровом отрезке Кирилл Лозовский удвоил преимущество «шинников». Однако оппонентом удалось сократить отставание. В дальнейшем обе дружины показали яркую и неуступчивую борьбу, создавая интригу. Но в ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне нашей команды и победный результат земляки не упустили.