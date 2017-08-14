Эволюция: творческий путь Милы Кунис

Американская мечта – понятие странное и мистическое, но иногда эта мечта все же становится реальностью. Нам известны истории многих популярных актеров, которые начинали с низов, но смогли пробиться в число известнейших людей мира, стать востребованными и успешными. Только от наших людей практически все истории талантливых голливудских лузеров довольно далеки.

Однако среди этих историй успеха есть и такие, за героев которых хочется искренне радоваться. Мила Кунис – простая советская девочка, которой посчастливилось вытянуть «золотой билет» и стать одной из самых востребованных актрис современности. Сейчас Мила популярна и любима, ее фильмы собирают внушительную кассу, фотографии украшают обложки глянцевых журналов, а некоторые авторитетные издания неоднократно называли ее самой красивой женщиной планеты. Но в 1991 году она была лишь испуганной семилетней девочкой, которую родители перевезли из развалившейся страны в далекий и непонятный Лос-Анджелес.

Совсем недавно Мила впервые после переезда посетила Черновцы (смотрите здесь).

Сильный характер и железная сила воли помогли Миле достичь высот, а мы с удовольствием проследим ее путь к вершине.