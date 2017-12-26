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Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»

26 декабря 2017 09:48
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Как же быстро бежит время! Казалось бы, еще вчера все подростки с нетерпением ждали выхода каждой новой серии «Сплетницы», а с момента выхода главного молодежного сериала 2000-ых прошло уже 10 лет! Шоу продержалось в эфире шесть сезонов и завершилось хэппи-эндом, а пути его звезд разошлись в разные стороны. Некоторые из них окончательно завязали с актерской карьерой, у других просто не сложилось, а кое-кому репутацию подпортили скандалы. Тем не менее, мы предлагаем окунуться в недалекое прошлое и вспомнить некогда любимых Блэр, Сирену, Дэна и всех остальных.

Блейк Лайвли – Сирена ван дер Вудсон

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-1

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-3

Фото: THR

Большая актриса из Лайвли не получилась, но зато она состоялась в роли жены и половины одной из самых красивых голливудских пар. Блейк уже пять лет замужем за Райаном «Дэдпулом» Рейнолдсом, растит двух дочек, а на большом экране появляется нечасто. Из ее работ после окончания «Сплетницы» можно выделить «Век Адалин», «Отмель», недавнюю «Вижу лишь тебя», но стервозная блондинка Сирена была и остается главной ролью в карьере Лайвли.

Лейтон Мистер – Блэр Уолдорф

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-6

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-8

Фото: Variety

У экранной подруги и соперницы Сирены карьера сложилась не лучше. Лейтон Мистер регулярно появляется на втором плане в хороших фильмах («Я ухожу – не плачь», «Судья»), но главные роли ей не предлагают. Кроме кино, Мистер активно занимается музыкой и сотрудничает с модными брендами. В 2014 году она вышла замуж за актера Адама Броди, через год у пары родилась дочка.

Пенн Бэджли – Дэн Хамфри

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-11

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-13

Фото: NYlife

После окончания «Сплетницы» предложения ролей посыпались на Бэджли в огромных количествах, но сам актер выбрал другой путь. Пенн практически завязал с кино и посвятил себя собственной музыкальной группе. За несколько лет актер выпустил несколько пластинок, но и среди его фильмов есть заметные – «Привет от Тима Бакли», «Одна миллиардная доля», «Пощечина».

Тейлор Момсен – Дженни Хамфри

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-16

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-18

Фото: The Blind

Скромная и милая Дженни в жизни оказалась той еще оторвой. Тейлор Момсен с детства снималась в кино («Гринч – похититель Рождества», «Суперпес»), но ей быстро это надоело, и девушка организовала собственную музыкальную группу. С 2009 года Момсен возглавляет популярный рок-коллектив The Pretty Reckless. Тейлор всего 24 года, но она уже несколько раз объехала мир со своими концертами. Возвращаться в кино Момсен не собирается.

Чейс Кроуфорд – Нейт Арчибальд

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-21

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-23

Фото: E!

Красавчик Нейт был главным любимцем женской аудитории «Сплетницы», но карьере Чейса Кроуфорда это не помогло. Актер пытался сниматься в крупных проектах, но не добился в них популярности, поэтому Кроуфорд умерил амбиции и переключился на хорроры и телесериалы. Чейс снялся в фильмах «Призраки Элоиз», «Не попавший в команду», сыграл главную роль в сериале «Кровь и нефть» и регулярно появляется в популярных шоу вроде «Хора» и «Без обязательств».

Эд Вествик – Чак Басс

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-26

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-28

Фото: THR

После роли самого яркого персонажа «Сплетницы» Вествик попытался построить карьеру в США, но не сложилось и актер вернулся в родную Англию, где у него до недавних пор все складывалось довольно неплохо. Актер сыграл заметные роли в «Ромео и Джульетте», «Хватай и беги», «Дж. Эдгаре», а в прошлом году попал в основанный на фильме Гая Ричи сериал «Большой куш». Вот только совсем недавно Вествика обвинили в изнасиловании несколько женщин, так что дальнейшая карьера актера под большим вопросом.

Джессика Зор – Ванесса Абрамс

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-31

Фото: imdb.com

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»-33

Фото: Alex Dree

Второстепенная, но яркая героиня Джессики Зор выгодно выделялась на фоне остальных героинь сериала своей человечностью и добротой. Сейчас девушка продолжает украшать своим участием популярные сериалы («Бесстыдники», «Сложности») и играет в неплохих комедиях, среди которых «Как украсть небоскреб» и «Кадры».

Как выглядят сейчас актеры сериалов «Друзья»«Клон»«Мятежный дух»«Зачарованные»,  «Остаться в живых» и «Клиника».

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Блейк Лайвли # Лейтон Мистер # Эд Вествик

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