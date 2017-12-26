Фотофакт: как изменились актеры сериала «Сплетница»

Как же быстро бежит время! Казалось бы, еще вчера все подростки с нетерпением ждали выхода каждой новой серии «Сплетницы», а с момента выхода главного молодежного сериала 2000-ых прошло уже 10 лет! Шоу продержалось в эфире шесть сезонов и завершилось хэппи-эндом, а пути его звезд разошлись в разные стороны. Некоторые из них окончательно завязали с актерской карьерой, у других просто не сложилось, а кое-кому репутацию подпортили скандалы. Тем не менее, мы предлагаем окунуться в недалекое прошлое и вспомнить некогда любимых Блэр, Сирену, Дэна и всех остальных. Блейк Лайвли – Сирена ван дер Вудсон

Фото: imdb.com

Фото: THR

Большая актриса из Лайвли не получилась, но зато она состоялась в роли жены и половины одной из самых красивых голливудских пар. Блейк уже пять лет замужем за Райаном «Дэдпулом» Рейнолдсом, растит двух дочек, а на большом экране появляется нечасто. Из ее работ после окончания «Сплетницы» можно выделить «Век Адалин», «Отмель», недавнюю «Вижу лишь тебя», но стервозная блондинка Сирена была и остается главной ролью в карьере Лайвли. Лейтон Мистер – Блэр Уолдорф

Фото: imdb.com

Фото: Variety

У экранной подруги и соперницы Сирены карьера сложилась не лучше. Лейтон Мистер регулярно появляется на втором плане в хороших фильмах («Я ухожу – не плачь», «Судья»), но главные роли ей не предлагают. Кроме кино, Мистер активно занимается музыкой и сотрудничает с модными брендами. В 2014 году она вышла замуж за актера Адама Броди, через год у пары родилась дочка. Пенн Бэджли – Дэн Хамфри

Фото: imdb.com

Фото: NYlife

После окончания «Сплетницы» предложения ролей посыпались на Бэджли в огромных количествах, но сам актер выбрал другой путь. Пенн практически завязал с кино и посвятил себя собственной музыкальной группе. За несколько лет актер выпустил несколько пластинок, но и среди его фильмов есть заметные – «Привет от Тима Бакли», «Одна миллиардная доля», «Пощечина». Тейлор Момсен – Дженни Хамфри

Фото: imdb.com

Фото: The Blind



Скромная и милая Дженни в жизни оказалась той еще оторвой. Тейлор Момсен с детства снималась в кино («Гринч – похититель Рождества», «Суперпес»), но ей быстро это надоело, и девушка организовала собственную музыкальную группу. С 2009 года Момсен возглавляет популярный рок-коллектив The Pretty Reckless. Тейлор всего 24 года, но она уже несколько раз объехала мир со своими концертами. Возвращаться в кино Момсен не собирается.

Чейс Кроуфорд – Нейт Арчибальд

Фото: imdb.com

Фото: E!

Красавчик Нейт был главным любимцем женской аудитории «Сплетницы», но карьере Чейса Кроуфорда это не помогло. Актер пытался сниматься в крупных проектах, но не добился в них популярности, поэтому Кроуфорд умерил амбиции и переключился на хорроры и телесериалы. Чейс снялся в фильмах «Призраки Элоиз», «Не попавший в команду», сыграл главную роль в сериале «Кровь и нефть» и регулярно появляется в популярных шоу вроде «Хора» и «Без обязательств». Эд Вествик – Чак Басс

Фото: imdb.com

Фото: THR

После роли самого яркого персонажа «Сплетницы» Вествик попытался построить карьеру в США, но не сложилось и актер вернулся в родную Англию, где у него до недавних пор все складывалось довольно неплохо. Актер сыграл заметные роли в «Ромео и Джульетте», «Хватай и беги», «Дж. Эдгаре», а в прошлом году попал в основанный на фильме Гая Ричи сериал «Большой куш». Вот только совсем недавно Вествика обвинили в изнасиловании несколько женщин, так что дальнейшая карьера актера под большим вопросом. Джессика Зор – Ванесса Абрамс

Фото: imdb.com

Фото: Alex Dree