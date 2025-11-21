«Умнее стали – хотят назад». Лукашенко о врачах, уехавших на Запад

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы работаете на свою страну? И эти вот деятели, о которых я говорил, они сидят, великие ученые, мнят себя на Западе. Ну так поезжайте! 100 с лишним тысяч уехали, не знают, как вернуться. Каждый день мне пишут: «Простите, Александр Григорьевич, мы заблудшие.» Я говорю: к Шведу [Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси], там комиссия есть, она принимает решения. Вы перед всем народом опозорили народ, меня и прочее, идите к народу. Там от народа комиссия, пусть принимает решения. В чем я не прав?

Я извиняюсь перед теми, кто где-то, может быть, и был, и что-то там шептали мне на ухо или еще как-то. Поэтому задаю вопрос в лоб: где были вы? Почему это я должен делать? Я человек уходящий, временный, а вам же жить и работать. Вы же хотите жить в суверенной независимой стране, а без этого страны быть не может, без науки не может быть страны! И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать. А, Дмитрий Николаевич, этих так называемых управленцев от науки, которые не уважают своих подчиненных, гнать, пока у нас есть власть. Пусть едут на Запад. Сначала посуду помоют, а потом будут изобретениями заниматься.

Вот и весь мой вам сказ. У нас уехали, и неплохие врачи уехали. Куда они попали? В хорошем случае подсобными. Начинали с посудомойки или как у нас медсестра сегодня эту работу делает. Почему? Не потому что они низкоквалифицированные, а потому что там своих хватает. Там, на тех местах, куда наши хотели беглые сесть, там уже сидят люди. Я это говорю, заявляю не голословно, а потому что я получаю каждый день сигналы об этом. Умнее стали – хотят назад.

Пожалуйста, установлен определенный барьер. Вот тут я переступить не могу, потому что меня не поймут ни милиция, ни военные, которые рядом стояли, которых били, ломали – вы видели – ноги переламывали, машинами таранили. Я через них переступить не могу и не хочу. Согласятся они – возвращайтесь. Но они знают, что я потом спрошу их за то, как эти возвращенцы будут себя вести в обществе.

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