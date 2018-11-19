Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой

Новости Великобритании. В сети появились новые трогательные снимки, посвященные юбилею принца Чарльза.
В Twitter-аккаунте Кларенс Хауса появилось фото 70-летнего принца Чарльза вместе с младшим внуком – 6-месячным принцем Луи.
Новости Великобритании. В сети появились новые трогательные снимки, посвященные юбилею принца Чарльза.
В Twitter-аккаунте Кларенс Хауса появилось фото 70-летнего принца Чарльза вместе с младшим внуком – 6-месячным принцем Луи.
Дедушка держит смеющегося мальчика на руках. Снимок сделан в саду дома специально для The Sunday Times.
В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми
Еще на одном снимке малыш хватает принца Чарльза за нос во время семейной фотосессии. На фото сын королевы в окружении жены, сыновей с супругами и внуков.
Принц Чарльз – трижды дедушка, а весной будущего года у него родится четвертый внук.
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