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Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой

19 ноября 2018 09:07
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Новости Великобритании. В сети появились новые трогательные снимки, посвященные юбилею принца Чарльза.

В Twitter-аккаунте Кларенс Хауса появилось фото 70-летнего принца Чарльза вместе с младшим внуком – 6-месячным принцем Луи.

Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой-1

Дедушка держит смеющегося мальчика на руках. Снимок сделан в саду дома специально для The Sunday Times.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Еще на одном снимке малыш хватает принца Чарльза за нос во время семейной фотосессии. На фото сын королевы в окружении жены, сыновей с супругами и внуков.

Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой-4

Принц Чарльз – трижды дедушка, а весной будущего года у него родится четвертый внук.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation (читать далее).

# Королевская семья # калейдоскоп # принц Луи # Кейт Миддлтон # Принц Чарльз # Фотофакт

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