Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой

В Twitter-аккаунте Кларенс Хауса появилось фото 70-летнего принца Чарльза вместе с младшим внуком – 6-месячным принцем Луи.

Дедушка держит смеющегося мальчика на руках. Снимок сделан в саду дома специально для The Sunday Times.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Еще на одном снимке малыш хватает принца Чарльза за нос во время семейной фотосессии. На фото сын королевы в окружении жены, сыновей с супругами и внуков.