Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями

Новости США. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз.

У пары появилась на свет дочь. Об этом 15 января Ким сообщила в своем блоге.

Ким Кардашьян:

Мы с Канье рады сообщить всем о рождении нашей здоровой и красивой девочки. Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила наши мечты и подарила нам величайший подарок. Норт и Сейнт рады встретить свою сестру.