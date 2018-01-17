Прямой эфир

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями

17 января 2018 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз.

У пары появилась на свет дочь. Об этом 15 января Ким сообщила в своем блоге.

Ким Кардашьян:
Мы с Канье рады сообщить всем о рождении нашей здоровой и красивой девочки. Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила наши мечты и подарила нам величайший подарок. Норт и Сейнт рады встретить свою сестру.

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями-1

Фото: instagram.com/kimkardashian

Также звезда реалити-шоу поблагодарила медперсонал за особую заботу.

Пара стала многодетными родителями. Они уже воспитывают 4-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта.

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями-3

Фото: instagram.com/kimkardashian

В 2014 году свадебное фото Кардашьян и Уэста стало самым популярным в истории Instagram (читать далее).

В декабре родителями стали певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова.

Пара впервые показала фото новорожденных близнецов – здесь подробнее.

# Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
В сети появились первые фото новорожденных близнецов Иглесиаса и Курниковой
17 января 2018 07:41

В сети появились первые фото новорожденных близнецов Иглесиаса и Курниковой

В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды
16 января 2018 11:24

В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды

«Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше»: поклонники скорбят о смерти солистки The Cranberries
16 января 2018 10:48

«Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше»: поклонники скорбят о смерти солистки The Cranberries