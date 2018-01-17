Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями
Новости США. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз.
У пары появилась на свет дочь. Об этом 15 января Ким сообщила в своем блоге.
Ким Кардашьян:
Мы с Канье рады сообщить всем о рождении нашей здоровой и красивой девочки. Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила наши мечты и подарила нам величайший подарок. Норт и Сейнт рады встретить свою сестру.
Фото: instagram.com/kimkardashian
Также звезда реалити-шоу поблагодарила медперсонал за особую заботу.
Пара стала многодетными родителями. Они уже воспитывают 4-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта.
Фото: instagram.com/kimkardashian
В 2014 году свадебное фото Кардашьян и Уэста стало самым популярным в истории Instagram (читать далее).
В декабре родителями стали певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова.
Пара впервые показала фото новорожденных близнецов – здесь подробнее.