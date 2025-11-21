Президент Беларуси: молодёжь надо воспитывать трудом, а не лелеять в тепличных условиях

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем больше допустить дестабилизации нашей обстановки, чего хотят наши конкуренты. Мы должны обеспечить свои интересы. А для того чтобы обеспечить, нам надо мир и покой и хорошие, со статусом, высокооплачиваемые ученые. Извините за это нестандартное и жесткое начало, но чтобы вы понимали, что завывание и теоретизирование на фундаментальной основе здесь не пройдет.

Сегодня не только стратегия. Мы ее определили, она понятна. Сегодня очень важна тактика. Время конкретных дел, потому что это время выбрало нас. Из-за нас никто это не сделает. И мы не можем это оставить, как в былые времена, не знаю, может, таких и времен не было.

Мы не можем это наследство оставить нашим детям. Вы знаете, какие у нас растут детки. Поэтому молодежь надо воспитывать трудом, а не лелеять ее в тепличных условиях. И это многое зависит от вас, ученых, которые занимаются образованием. Это будущая элита. И от ректоров многое зависит. Подумайте над теми вопросами, которые я поднял, и о том, что я сказал. Это не новинка для вас. Но прежде чем меня осуждать, подумайте. И давайте поговорим в этом ключе.

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