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США взялись за Зеленского, а Германия опять собралась на Восток. Политолог о громких событиях недели

21 ноября 2025 19:51
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

США взялись за Зеленского, а Германия опять собралась на Восток. Политолог о громких событиях недели-2

Алексей Дзермант, политолог: 
Немцы снова готовятся к походу на Восток? Именно такие выводы можно сделать из недавнего интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Писториус заявил о приближающейся, на его взгляд, войне с Россией. 

Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето, заявил высокопоставленный чиновник ФРГ.

США взялись за Зеленского, а Германия опять собралась на Восток. Политолог о громких событиях недели-4

Вот такое немецкое кликушество. Но стоит ли ему верить? Вообще, когда кто-то на такой должности говорит, что он готовится к войне и что нужно будет убивать русских солдат – это еще одна цитата из более ранних заявлений Писториуса – то ему нужно верить. Этому нас учит история. Ведь мы очень тяжело и жестоко два раза воевали с немцами в XX столетии. И поэтому такие заявления нужно воспринимать со всей серьезностью. 

Другое дело, насколько эти грозные слова могут стать реальностью в ближайшее время. Тем более, когда вместе с так называемым мирным планом Трампа вновь забрезжила надежда на мир в Украине. Похоже на то, что США действительно взялись за Зеленского через обнародование коррупционных делишек его ближайшего окружения. Вполне вероятно, что американцы таким образом принуждают его и киевскую верхушку пойти на уступки и принять мирный план Дональда Трампа. Однако даже в этом случае лишних иллюзий питать не нужно. Мы знаем, как могут изворачиваться и уклоняться от мира те, кто сегодня управляют Украиной.

И даже если там примут мирный план, далеко не факт, что это остановит милитаризацию Европы и ее подготовку к будущей войне. Если на оборонку в Германии и в целом в Европе выделяются сотни миллиардов евро, это значит, что военная машина запущена. Ее просто так не остановить. Тем более, когда ВПК становится основным драйвером, удерживающим европейскую экономику от глубокого падения и рецессий. В истории уже было не раз, когда экономику пытаются спасать посредством запуска военной промышленности.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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