Павел Воля рассказал историю знакомства с Ляйсан Утяшевой в пятую годовщину свадьбы

Новости России. Павел Воля растрогал подписчиков искренней историей в пятую годовщину свадьбы с гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Пара нечасто делится личными историями. В этот раз Павел дал волю чувствам в соцсетях.

Он рассказал, что с момента свадьбы с Ляйсан прошло уже пять лет. Они отметили это событие прогулкой по Москве.