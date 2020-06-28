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Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске

28 июня 2020 16:34
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Новости Беларуси. Малая копия экономики всей страны – так часто говорят о Минской области. За последние пять лет здесь сделан серьезный рывок: более 15 % ВВП всей страны приходится на этот регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как следствие, подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.

Евгений Поболовец, СТВ:
Как работает экономика, хорошо видно на игровых видах спорта. Солигорский «Шахтер» и жодинское «Торпедо» на заре независимости страны – записные аутсайдеры высшей лиги. Сегодня – главные претенденты на чемпионство и медали. А есть еще «Ислочь», БАТЭ, «Смолевичи». Не работала бы экономика, в клубы точно не вкладывали бы такие деньги. «Не до жиру, быть бы живу» – кажется, такая поговорка здесь была актуальна лет 15 назад.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-1

А сегодня... Сегодня «Беларуськалий» один из столпов всей белорусской экономики. Вдумайтесь: здесь производят пятую часть калийных удобрений в мире.

Президент регулярно проводит встречи с активом регионов. Позади Брест, Могилев, Гродно. И вот сейчас – город шахтеров и будущее всего столичного региона. Работа основных производств, сохранение рабочих мест, бережное отношение к земле. Не только ревизия предприятий, но и предельно честный, открытый диалог с людьми, с главной инвестицией современной Беларуси.

Продолжит тему Дмитрий Анисовец.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-4

Рабочие поездки Президента в регионы – это гораздо шире ревизий и докладов. Это всегда предельно открытый диалог с людьми.

Минская область – в центре страны, здесь сконцентрировано все: заводы-гиганты, инновационное производство, частная и государственная формы собственности. Одним словом, экономика в миниатюре. «Хочешь узнать, чем живет страна, езжай в Минскую область», – пошутил Президент, который, так уж складывается, в центральном регионе бывает чаще.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-7

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-9

В начале поездки – встреча с активом области, командой единомышленников, которые и выводили область на лидирующие позиции.

Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-12

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня глава государства находился в хорошем расположении духа. Видно, что он полон сил и энергии и четко понимает тот путь, по которому будет вести наше государство. Мы понимаем, что этот человек не дилетант в политике и знает, как сделать так, чтобы сохранить суверенитет нашей страны.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-15

При этом белорусы оценивают власть по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный шаг вперед. На долю региона приходится более 15 % ВВП страны. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»

Сегодня «Беларуськалий» – один из столпов белорусской экономики. Производит пятую часть калийных удобрений в мире, но стремится к большему.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-18

Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»

Были времена, когда «Беларуськалий» Президенту предлагали продать. На первый взгляд хороший ход: привести инвестора и избавить себя от проблем управления. Только результат мог быть непредсказуемым.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-21

Схожая история разворачивалась и на «БелАЗе». Инвесторы предлагали свою помощь. Благо, и здесь поступили правильно: провели глубокую модернизацию.

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Теперь продукция гиганта востребована на планете. Чего стоит только рекордсмен мира по грузоподъемности – 450-тонный самосвал. «Бесспорно, – отметил Александр Лукашенко, – достижение и гордость страны».

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-24

В центральном регионе есть и другие успешные примеры, в том числе с участием иностранного капитала: «Штадлер», «БелДжи», «Великий камень», Биотехнологическая корпорация. Все это высокие технологии. Работаем над импортозамещением, необходима большая локализация производства. В Беларуси огромные резервы для развития, и в этом направлении нам надо двигаться и углубляться – уверен глава государства.

Александр Лукашенко: «Скупят наши предприятия и осчастливят нас. Никогда такого не было! Не осчастливят! Украину осчастливили?» 

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-27

В Минской области сделано очень много.

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Но сбавлять обороты нельзя. Президент настраивает актив на максимальную мобилизацию.

Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-30

Геополитические проблемы, естественно, не могли не зацепить страну с экспортоориентированной экономикой. Нынешний год в истории независимой Беларуси один из самых сложных. Как, собственно, и для большинства стран мира.

Александр Лукашенко: «Помните, я говорил: пандемия пройдёт, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили»

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-33

Солигорский горный пейзаж – давно туристический бренд области. И лакмусовая бумажка работы: растут горы – растет бюджет страны. Сегодня уже пятой части мировых поставок калийных удобрений амбициозному «Беларуськалию» недостаточно. Чтобы увеличить мощности, надо расширяться. В 2019 году здесь выдали на-гора более 12 миллионов тонн калийных удобрений. В планах – нарастить обороты как минимум еще на 3,5 миллиона.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-36

Это производственная площадка нового перерабатывающего завода. Его построили вместе с китайскими партнерами. Выпускают инновационную и такую ценную продукцию – нитрат калия. Повышает урожайность на полях нашей страны и далеко за ее пределами. Уже сегодня более 90 % продукции идет на экспорт.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-39

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-41

10 лет назад «Беларуськалий» взял курс на диверсификацию производства. Новый завод по выпуску нитрата калия в какой-то степени уникален. Во-первых, это безотходное производство, а во-вторых, в отличие от китайцев, удалось добиться превосходного качества продукции.    

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-44

Константин Потрываев, директор предприятия «Белкалий-Мигао»:
Задача изначально для нас была – получение продукта премиального класса. Соответственно, китайская технология, которую нам предоставили наши партнеры, предполагала выпуск 44-процентного содержания по нитрату калия. Это продукт марки Б. Китайских товарищей он вполне устраивает, нас – нет.

С помощью также корпорации «Мигао» мы построили перекристаллизацию того, что выпустили на первой линии. И в феврале без непосредственно участия китайской стороны, своими силами, специалистами не только завода, но и всего объединения (хочу подчеркнуть), мы получили продукт марки А. С содержанием полезного компонента более 46 %, но что самое важное – с минимальным содержанием хлора, менее 0,1 %.

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-47

Посещая предприятие, Президент пообщался с работниками акционерного общества. Говорили о развитии калийной отрасли, будущем завода, сохранении рабочих мест.

Обсуждали и глобальные темы. Александр Лукашенко подчеркнул – выступает за перемены. Тем более на этом предприятии они на виду. Вот только менять устои нужно не революционным, а эволюционным путем.

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Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-50

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-52

В топе тем, которые обсуждают последние месяцы, – безусловно пандемия коронавируса. Здесь все предельно ясно. Выбрали свой путь и уверенно по нему движемся, спасая жизни и не давая скатиться экономике.

Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

А вот электоральная кампания все набирает обороты. И уже на первом этапе очевидно – в белорусские дела вмешиваются силы извне.

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-55

Ну а завершилась встреча, считай, традиционно, когда не только большая политика в объективе и глобальные решения, но и малая родина, и житейские вопросы. В этот раз обсудили строительство бани и реконструкцию дороги Минск Микашевичи. Трасса для области и страны стратегическая.

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Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-58

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске-60

Еще один момент, который затронули на встрече, – предоставление пенсий отдельным категориям горняков. Александр Лукашенко обещал помочь. Возможно, уже в ближайшее время – ведь забыть про эту просьбу, как и в целом встречу, не получится.

В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

Во Дворце Независимости как напоминание совсем скоро появится статуя шахтера весом 80 килограммов – подарок горняков своему Президенту.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Калина Капуцкая # Александр Турчин # Константин Потрываев # Фотофакт

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