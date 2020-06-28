Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске

Новости Беларуси. Малая копия экономики всей страны – так часто говорят о Минской области. За последние пять лет здесь сделан серьезный рывок: более 15 % ВВП всей страны приходится на этот регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как следствие, подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда. Евгений Поболовец, СТВ:

Как работает экономика, хорошо видно на игровых видах спорта. Солигорский «Шахтер» и жодинское «Торпедо» на заре независимости страны – записные аутсайдеры высшей лиги. Сегодня – главные претенденты на чемпионство и медали. А есть еще «Ислочь», БАТЭ, «Смолевичи». Не работала бы экономика, в клубы точно не вкладывали бы такие деньги. «Не до жиру, быть бы живу» – кажется, такая поговорка здесь была актуальна лет 15 назад.

А сегодня... Сегодня «Беларуськалий» один из столпов всей белорусской экономики. Вдумайтесь: здесь производят пятую часть калийных удобрений в мире. Президент регулярно проводит встречи с активом регионов. Позади Брест, Могилев, Гродно. И вот сейчас – город шахтеров и будущее всего столичного региона. Работа основных производств, сохранение рабочих мест, бережное отношение к земле. Не только ревизия предприятий, но и предельно честный, открытый диалог с людьми, с главной инвестицией современной Беларуси. Продолжит тему Дмитрий Анисовец.

Рабочие поездки Президента в регионы – это гораздо шире ревизий и докладов. Это всегда предельно открытый диалог с людьми. Минская область – в центре страны, здесь сконцентрировано все: заводы-гиганты, инновационное производство, частная и государственная формы собственности. Одним словом, экономика в миниатюре. «Хочешь узнать, чем живет страна, езжай в Минскую область», – пошутил Президент, который, так уж складывается, в центральном регионе бывает чаще.

В начале поездки – встреча с активом области, командой единомышленников, которые и выводили область на лидирующие позиции. Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня глава государства находился в хорошем расположении духа. Видно, что он полон сил и энергии и четко понимает тот путь, по которому будет вести наше государство. Мы понимаем, что этот человек не дилетант в политике и знает, как сделать так, чтобы сохранить суверенитет нашей страны.

При этом белорусы оценивают власть по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный шаг вперед. На долю региона приходится более 15 % ВВП страны. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда. «И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу» Сегодня «Беларуськалий» – один из столпов белорусской экономики. Производит пятую часть калийных удобрений в мире, но стремится к большему.

Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия» Были времена, когда «Беларуськалий» Президенту предлагали продать. На первый взгляд хороший ход: привести инвестора и избавить себя от проблем управления. Только результат мог быть непредсказуемым.

Схожая история разворачивалась и на «БелАЗе». Инвесторы предлагали свою помощь. Благо, и здесь поступили правильно: провели глубокую модернизацию. Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить» Теперь продукция гиганта востребована на планете. Чего стоит только рекордсмен мира по грузоподъемности – 450-тонный самосвал. «Бесспорно, – отметил Александр Лукашенко, – достижение и гордость страны».

В центральном регионе есть и другие успешные примеры, в том числе с участием иностранного капитала: «Штадлер», «БелДжи», «Великий камень», Биотехнологическая корпорация. Все это высокие технологии. Работаем над импортозамещением, необходима большая локализация производства. В Беларуси огромные резервы для развития, и в этом направлении нам надо двигаться и углубляться – уверен глава государства. Александр Лукашенко: «Скупят наши предприятия и осчастливят нас. Никогда такого не было! Не осчастливят! Украину осчастливили?»

Геополитические проблемы, естественно, не могли не зацепить страну с экспортоориентированной экономикой. Нынешний год в истории независимой Беларуси один из самых сложных. Как, собственно, и для большинства стран мира. Александр Лукашенко: «Помните, я говорил: пандемия пройдёт, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили»

Солигорский горный пейзаж – давно туристический бренд области. И лакмусовая бумажка работы: растут горы – растет бюджет страны. Сегодня уже пятой части мировых поставок калийных удобрений амбициозному «Беларуськалию» недостаточно. Чтобы увеличить мощности, надо расширяться. В 2019 году здесь выдали на-гора более 12 миллионов тонн калийных удобрений. В планах – нарастить обороты как минимум еще на 3,5 миллиона.

Это производственная площадка нового перерабатывающего завода. Его построили вместе с китайскими партнерами. Выпускают инновационную и такую ценную продукцию – нитрат калия. Повышает урожайность на полях нашей страны и далеко за ее пределами. Уже сегодня более 90 % продукции идет на экспорт.

10 лет назад «Беларуськалий» взял курс на диверсификацию производства. Новый завод по выпуску нитрата калия в какой-то степени уникален. Во-первых, это безотходное производство, а во-вторых, в отличие от китайцев, удалось добиться превосходного качества продукции.

Константин Потрываев, директор предприятия «Белкалий-Мигао»:

Задача изначально для нас была – получение продукта премиального класса. Соответственно, китайская технология, которую нам предоставили наши партнеры, предполагала выпуск 44-процентного содержания по нитрату калия. Это продукт марки Б. Китайских товарищей он вполне устраивает, нас – нет. С помощью также корпорации «Мигао» мы построили перекристаллизацию того, что выпустили на первой линии. И в феврале без непосредственно участия китайской стороны, своими силами, специалистами не только завода, но и всего объединения (хочу подчеркнуть), мы получили продукт марки А. С содержанием полезного компонента более 46 %, но что самое важное – с минимальным содержанием хлора, менее 0,1 %.

В топе тем, которые обсуждают последние месяцы, – безусловно пандемия коронавируса. Здесь все предельно ясно. Выбрали свой путь и уверенно по нему движемся, спасая жизни и не давая скатиться экономике. Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули» А вот электоральная кампания все набирает обороты. И уже на первом этапе очевидно – в белорусские дела вмешиваются силы извне. Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»