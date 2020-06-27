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В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?

27 июня 2020 15:16
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Новости Беларуси. В Витебской области появится новая высокотехнологичная гидроэлектростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она позволит снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и более эффективно бороться с наводнениями.

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?-1

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?-3

Объект возведут в районе Бешенковичей на реке Западная Двина. Станция будет построена по аналогии с Витебской ГЭС – самой мощной в стране. Производство здесь полностью автоматизировано, а энергии хватает, чтобы обеспечить электричеством всех жителей Витебского района.

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?-6

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
«Витебскэнерго» в настоящий момент выполнена предпроектная работа по строительству Бешенковичской ГЭС. В настоящий момент проходит поиск инвесторов, чтобы на выгодных условиях осуществить ее строительство.

Принцип, подходы, состав оборудования, также рассчитан уровень воды, который позволит создать судоходство уже от Суража и дальше вниз по течению, при этом не снижая экономические показатели построенных Полоцкой и Витебской ГЭС.

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?-9

Электростанция в Бешенковичах завершит каскад экологичных объектов на Западной Двине. Вместе с Витебской и Полоцкой ГЭС их мощность составит почти 100 мегаватт. Добавим, энергия воды позволит ежегодно экономить более 80 тысяч тонн топлива.

# ГЭС в Беларуси # Экономика # Юрий Митьковец # Фотофакт

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