Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, мы экспортно ориентированная страна. Мы очень много сырья закупаем, перемалываем у себя и на экспорт продаем. Значит, мы зависимы и по поставкам сырья, и по рынкам сбыта.

Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное.

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там