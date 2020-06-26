Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, мы экспортно ориентированная страна. Мы очень много сырья закупаем, перемалываем у себя и на экспорт продаем. Значит, мы зависимы и по поставкам сырья, и по рынкам сбыта.
Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное.
Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там
Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстририровать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.