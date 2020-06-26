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«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»

26 июня 2020 19:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»-1

Власть белорусы оценивают по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный рывок. На долю региона приходится 15,4 % ВВП. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки «пешшу па бездарожжу крочылi на сталiцу». Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета и всегда поражался, думаю: ну, а что не хватает в Солигорске горнякам? А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики.

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»-7

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»-9

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»-11

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# Рабочая поездка Президента # общество # Фотофакт

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