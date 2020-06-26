«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»

Власть белорусы оценивают по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный рывок. На долю региона приходится 15,4 % ВВП. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки «пешшу па бездарожжу крочылi на сталiцу». Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета и всегда поражался, думаю: ну, а что не хватает в Солигорске горнякам? А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики.