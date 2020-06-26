В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент вникает во все нюансы, как работают и живут горняки. Мелочей не бывает.
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В завершение встречи горняки подарили Президенту статую шахтера. Александр Лукашенко обещал разместить ее во Дворце Независимости.