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В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

26 июня 2020 22:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра-1

Президент вникает во все нюансы, как работают и живут горняки. Мелочей не бывает.  

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В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра-4

В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра-6

В завершение встречи горняки подарили Президенту статую шахтера. Александр Лукашенко обещал разместить ее во Дворце Независимости.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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