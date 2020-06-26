В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В завершение встречи горняки подарили Президенту статую шахтера. Александр Лукашенко обещал разместить ее во Дворце Независимости.