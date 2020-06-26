Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 138 стран поставляете сегодня продукцию потихоньку, понемножку, завтра будет больше. Если бы мы остановились, мы бы рухнули, это место заняли бы наши конкуренты, и мы никогда бы не встали с колен. Так во всех отраслях было бы. Поэтому мы, понимая это, избрали свой путь. А потом увидели, что это не такой страшный черт, как его малюют. Ну и могу вас поздравить: Минская область у нас следом за Витебском, Минском пошла вниз по заболеваемости.