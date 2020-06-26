Александр Лукашенко: «Помните, я говорил: пандемия пройдёт, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили на встрече и о глобальном. Геополитические шторма не обошли стороной и Беларусь. Нынешний год самый сложный в истории независимой страны. Не справляются и глобальные мировые игроки. Пандемия тоже внесла свои коррективы в мироустройство. В отличие от других государств, мы действовали соответственно ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот что такое закрыться буквально на полтора месяца. Богатая, огромная Россия не выдержала этого. А я вам говорил: все закроются, а мы в это время тихонько должны производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить. Знаю, у Головатого (генеральный директор ОАО «Беларуськалий» – прим. ред) сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает у тебя «бухтеть»: много работы, загрузка. А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы.
Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось.
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