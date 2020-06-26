Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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