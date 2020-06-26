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Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»

26 июня 2020 19:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»-1

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Сегодня «Беларуськалий» даже не градо-, районообразующее предприятие. Один из столпов белорусской экономики. Производит пятую часть калийных удобрений в мире. Дальше – больше.

Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»-4

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Именно здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых сегодня добывается 20 % мирового объема калия. А завтра, после ввода Петриковского рудника, это будет четвертая часть всех калийных удобрений в мире.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

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