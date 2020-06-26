Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новая пандемия – политическая, которая связана с выборами. Будьте очень-очень аккуратны и осторожны. Я знаю, что вы всегда вольнодумцами были, поэтому я не приехал вас просить, чтобы вы там кого-то поддерживали, в том числе и действующего Президента. Это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну для наших детей, если вы против, то ищите другого Президента.