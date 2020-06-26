Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с работниками белорусского предприятия. Говорили о частном, обсуждали и глобальные вопросы.
Электоральная кампания проходит в стране непросто. Даже на первом этапе очевидно: в белорусские дела вмешиваются силы извне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая пандемия – политическая, которая связана с выборами. Будьте очень-очень аккуратны и осторожны. Я знаю, что вы всегда вольнодумцами были, поэтому я не приехал вас просить, чтобы вы там кого-то поддерживали, в том числе и действующего Президента. Это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну для наших детей, если вы против, то ищите другого Президента.
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