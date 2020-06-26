Президент: «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости»

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не пойду на слом социального уклада нашей страны. Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости его приватизировать, потому что он работает эффективно. Он работает так, как надо для страны. Приватизация – это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест.

Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстрировать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.