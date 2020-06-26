Развитие области определяет развитие страны. Итоги рабочей поездки Президента в Солигорский район

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в городе шахтеров собрались управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. На таких опираются жители области в трудных ситуациях. И именно благодаря им развивается и страна, и регион. Именно с ними глава государства обсудил самые злободневные темы. Все подробности этой встречи – в материале Юлии Бешановой.





Рабочие поездки Президента в регионы – это не только ревизии предприятий и доклады. Это всегда предельно честный и открытый диалог с людьми. С честным подведением итогов работы и четким виденьем планов на будущее.

Взять, к примеру, программу социально-экономического развития на предстоящие пять лет. Ее напишут так, чтобы она была понятна не только руководителям, но и простым людям.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо взять из советских времен (многие это помнят), когда версталась программа, тоже на 5 лет, прописывались те предприятия, которые будут построены. Очень хотелось бы, чтобы, кроме традиционных, появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно.

Власть белорусы оценивают по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный рывок. На долю региона приходится 15,4 % ВВП. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда. «И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»

А сегодня «Беларуськалий» даже не градо-, районообразующее предприятие. Один из столпов белорусской экономики. Производит пятую часть калийных удобрений в мире. Дальше – больше. Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»

Но были времена, когда добывающий завод Президенту предлагали продать. На первый взгляд – популярный ход. Привести инвестора и избавить себя от проблем управления. Только результат мог дать непредсказуемый результат. Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай – провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире. Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны Беларусь пошла по уникальному пути – мы не ломали советское наследие. Модернизировали, подтягивали к требованиям времени. Словом, строили новое на крепком фундаменте.

Александр Лукашенко:

Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого нужно не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. Кроме Америки, которая может себе позволить напечатать это количество и переложить всю инфляцию на весь мир, на всех тех, кто пользуется долларом. Мы этого не имеем.





Сейчас активно работаем над импортозамещением. В Минской области развернули два стратегических проекта с участием китайского капитала. Планируют большую локализацию в производстве легковых автомобилей. «Штадлер – Минск» выпускает востребованную новейшую ж/д технику. В Беларуси огромные резервы для развития. И в этом направлении нам надо двигаться и углубляться – уверен Президент.

Александр Лукашенко:

Мы имеем людей, которые это понимают и которые могут это делать. Поэтому, когда вы там услышите этих «альтернативщиков», что они нам блага тут привезут… Какие блага? Приедут (цитирую) международные корпорации, у которых есть рынки и деньги. Они через реформы практически скупят наши предприятия и осчастливят нас. Никогда такого не было! Не осчастливят! Украину осчастливили? Мы, если сюда иностранцев запустим, то мы полностью будем лежать под иностранцами. У нас нет ничего в противовес поставить, чтобы был баланс. И даже калийный комбинат нас не спасет.

После встречи участники делились впечатлениями. Говорят, разговор получился откровенный и своевременный. Президент буквально на пальцах объяснил, что и почему сейчас происходит в стране и мире.





Кирилл Шик, первый секретарь Минской областной организации БРСМ:

Глабальныя працэсы, якія схаваныя ад погляда звычайнага чалавека, яны сталі больш адкрытымі, больш зразумелымі.