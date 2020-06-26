Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 июня, в городе шахтеров собрались управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. На таких опираются жители области в трудных ситуациях. И именно благодаря им развивается и страна, и регион. Именно с ними глава государства обсудил самые злободневные темы.

После встречи с активом Президент посетил четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао». Это крупный инвестиционный проект региона, в свое время в новый завод вложили 238 миллионов рублей. Здесь производят нитрат калия, 92 % уходит на экспорт. Там же Александр Лукашенко пообщался с работниками завода. В разговоре затронули тему внесения изменений в Конституцию.

Напомним, глава государства их анонсировал ранее и вот сегодня заявил, что ему уже представили несколько вариантов.