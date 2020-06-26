Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потому что я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси.

Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде, все на месте. Поэтому ищем момент для того, чтобы поехать и обсудить там же и некоторые вопросы дальнейшего нашего сотрудничества.