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Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

26 июня 2020 16:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с командой крупнейшего белорусского предприятия.

Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потому что я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси. 

Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде, все на месте. Поэтому ищем момент для того, чтобы поехать и обсудить там же и некоторые вопросы дальнейшего нашего сотрудничества.

Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»-4

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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