Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с командой крупнейшего белорусского предприятия.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с командой крупнейшего белорусского предприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потому что я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси.
Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде, все на месте. Поэтому ищем момент для того, чтобы поехать и обсудить там же и некоторые вопросы дальнейшего нашего сотрудничества.
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