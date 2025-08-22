Белорусские ракетчики провели боевые пуски на полигоне Ашулук

В условиях, максимально приближенных к боевым. Белорусские ракетчики провели пуски на полигоне Ашулук. Все цели были поражены с высочайшей точностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще раз подтвердило готовность белорусских расчетов к выполнению сложнейших задач противовоздушной обороны. Совместные тренировки с российской стороной позволяют не только отработать технические навыки, но и укрепить общую систему безопасности Союзного государства.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Сегодняшнее учение имело целый комплекс новых методических приемов, в рамках которых отработали самые современные варианты отражения ударов средств воздушного нападения. В частности, наши комплексы «Тор» впервые отработали пуски боевых ракет в движении и в ночных условиях. Ребята отработали очень качественно, все боевые задачи ими были решены. Кроме того, мы в рамках данного учения испытали и апробировали варианты действий мобильных огневых групп по беспилотным авиационным комплексам, которые осуществляли налет на наши подразделения.

Полигон Ашулук традиционно используется для испытаний систем ПВО, предназначенных в том числе для защиты от баллистических ракет и аэрокосмических угроз. Здесь создаются все условия радиоэлектронного противодействия и применяются сложные воздушные цели.