Прямой эфир

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

26 июня 2020 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны-1

Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай, провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире.

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где гарантии, что завтра мы бы не производили там болты и гайки, а все новации были там, в Японии и США? Япония, США и Беларусь производят эти автомобили. Ну, и китайцы с немцами пытаются там что-то сделать. Мы сегодня держим практически 30 % рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн и перевезли на нем 500 тонн грузов. Это действительно огромное достижение и гордость нашей страны.

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны-7

Читайте также:

«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»

Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»
26 июня 2020 19:49

Александр Турчин в Солигорске: «Здесь работают честные, порядочные люди, трудом которых добывается 20 % мирового объёма калия»

Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство
26 июня 2020 19:06

Cделать новый завод, но сохранить площадку. Техперевооружение МТЗ рассчитывает провести правительство

Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке
26 июня 2020 15:16

Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке