Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай, провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где гарантии, что завтра мы бы не производили там болты и гайки, а все новации были там, в Японии и США? Япония, США и Беларусь производят эти автомобили. Ну, и китайцы с немцами пытаются там что-то сделать. Мы сегодня держим практически 30 % рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн и перевезли на нем 500 тонн грузов. Это действительно огромное достижение и гордость нашей страны.