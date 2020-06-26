Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай, провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где гарантии, что завтра мы бы не производили там болты и гайки, а все новации были там, в Японии и США? Япония, США и Беларусь производят эти автомобили. Ну, и китайцы с немцами пытаются там что-то сделать. Мы сегодня держим практически 30 % рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн и перевезли на нем 500 тонн грузов. Это действительно огромное достижение и гордость нашей страны.
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