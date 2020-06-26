Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая форма общения уже стала традицией. Недавно аналогичные совещания прошли в Могилеве, Гродно и Бресте. Суть диалога – из первых уст дать людям полную и достоверную информацию о том, что происходит в стране, поскольку в информационном пространстве сейчас много противоречий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Минщине многое сделано, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона.

То, что я сказал эту фразу – это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это время сложное использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся – будет очень тяжело. Вот поэтому нельзя расслабляться. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед. Я понимаю, что под все это нужны денежные средства.