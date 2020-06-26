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Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

26 июня 2020 11:15
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Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там-1

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там-3

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там-5

Такая форма общения уже стала традицией. Недавно аналогичные совещания прошли в Могилеве, Гродно и Бресте. Суть диалога – из первых уст дать людям полную и достоверную информацию о том, что происходит в стране, поскольку в информационном пространстве сейчас много противоречий.   

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Минщине многое сделано, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона.

То, что я сказал эту фразу – это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это время сложное использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся – будет очень тяжело. Вот поэтому нельзя расслабляться. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед. Я понимаю, что под все это нужны денежные средства.

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там-11

Недавно я пригласил руководство правительства, Национального банка, в присутствии вашего губернатора как эксперта. Поставлена железная задача – всё, что у нас есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на этих рынках. Вот и вся реформа, дорогие мои. И не надо сегодня думать, что «вось, прыйдзем і мы тут штосьці перавернем». Ничего вы не «пераверніце», не до жиру сейчас.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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