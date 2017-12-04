Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Главой государства подписан ключевой документ по либерализации условий для ведения бизнеса в Беларуси – Декрет №7 «О развитии предпринимательства». Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, каковы ожидания бизнес-сообщества, и чего теперь ждать государству от предпринимателей.

Ярослав Романчук: «Нулевой, отрицательный. Потому что ожидания бизнеса были совершенно другие»

Юрий Зиссер о декрете №7: «Сделано несколько очень хороших вещей»

Бизнесмен Сергей Новицкий: «Идеология документа в том, чтобы люди не боялись заниматься тем, что они умеют делать, без того, что их накажут»

Алексей Ваганов о Декрете №7: «Мы перешли с монолога, с государственного управления, в диалог»

Романчук: «Есть система, в которой чиновники и номенклатура могут блокировать то, что хочет, на самом деле, Президент»

Владислав Щепов о Декрете № 7: «Надо, чтобы его прочитали и осознали не просто нормы, а тот посыл, так называемый дух закона»

Бизнесмен Сергей Новицкий о Декрете №7: «Важность в том, что нельзя проверяющей структуре просто закрыть бизнес»

Леонид Фридкин: «На самом деле, этот Декрет не так уж и нужен»

Леонид Фридкин: «Прошло 7 лет – батюшки, откуда у нас столько закрепощения взялось, что пришлось на 20 листов очередной пакет раскрепощения делать?»

Владислав Щепов: «Лишение свободы по экономическим статьям – это будет рассматриваться, как ЧП»

Людмила Нехорошева: «Сделан шаг по упрощению выхода из бизнеса. У нас люди месяцами не могли выйти, а некоторые даже годами»

Ярослав Романчук: «Задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов»

«Нас штрафуют, в общем-то, совершенно ни за что, просто грабят»: Зиссер приводит примеры

Михаил Ковалев о рейтинге Doing Business: «После принятия этого закона, мы обойдём и Голландию, и Италию, и будем где-то на 25-ом месте»

Владимир Карягин: «Закончили опрос и предприниматели назвали главной проблемой - мы работаем на коротком поводке»

Владислав Щепов: «Чтобы люди понимали, что здесь государство поможет, что не будет придираться. Вот наша задача»

Владислав Щепов дал совет бизнесменам: «О проблемах говорить не только в «Фэйсбуках»

«В «Фэйсбуке» много конструктива»: Зиссер об эффективных формах общественных обсуждений

Ваганов предложил ввести в Беларуси должность омбудсмена по предпринимательству