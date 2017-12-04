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Владислав Щепов: «Лишение свободы по экономическим статьям – это будет рассматриваться, как ЧП»

04 декабря 2017 14:28
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Пала ты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это – идеологический документ. Но он включает целый пласт на будущее изменение в законодательство. Уже сейчас в Палате представителей в первом чтении принят Кодекс об административных правонарушениях, в котором серьёзные подвижки идут в части штрафов, в части внедрения предупреждений. И в этом Декрете прямая есть норма, описывающая, как будет меняться Уголовный кодекс по экономическим статьям.

Исключается масса таких жёстких норм.

То есть, лишение свободы по экономическим статьям – это будет рассматриваться, как ЧП, как чрезвычайная ситуация. Практика такая есть и это делает рискованными вложения, инвестиции, в том числе, иностранных инвесторов. Нам надо здесь серьёзные подвижки сделать.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Владислав Щепов

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