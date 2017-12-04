Владимир Карягин: «Закончили опрос и предприниматели назвали главной проблемой - мы работаем на коротком поводке»

Новости Беларуси. Эксперт рассказал о результатах исследования во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Мы только что закончили опрос «Индекс делового оптимизма». И предприниматели назвали главной проблемой: «Мы работаем на коротком поводке. Мы не можем спланировать нашу работу, затраты, закупки на год, на два, на три вперёд». Люди не могут знать, как им даже в следующем году, вот сейчас заключать контракты на комплектующие, на материалы. Кто знает, какие налоги в деталях будут в следующем году?

Егор Хрусталёв, ведущий:

Непонятны налоги и курс доллара?

Владимир Карягин:

Да. И затраты. Каковы наши затраты на различные процедуры. Поэтому, если всё разложить – на самом деле. Мы оказываемся здесь не в очень благоприятной ситуации. Мы боремся ещё за общие условия ведения бизнеса, самые примитивные, которые во многих странах решены 30 лет назад. Поэтому очень много надо сделать и не успокаиваться.