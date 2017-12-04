Владислав Щепов дал совет бизнесменам: «О проблемах говорить не только в «Фэйсбуках»

Новости Беларуси. Эксперт высказал мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Пала ты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Там ещё интересная норма в нормативно-правовых актах – это обязательность общественного обсуждения тех норм, которые могут поменять условия ведения бизнеса.

И предпринимательское сообщество должно быть готово в этом обсуждении участвовать.

Не должны прятаться, как черепаха под своим панцирем, а должны о тех проблемах, которые их волнуют, говорить. И не только в «Фэйсбуках» и различных средствах электронных, а приходить на общественно-консультативные советы и в жёсткой форме о своей позиции заявлять. И тогда их будут слышать. А, если мы будем прятаться друг за друга, за спины…