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Владислав Щепов о Декрете № 7: «Надо, чтобы его прочитали и осознали не просто нормы, а тот посыл, так называемый дух закона»

04 декабря 2017 07:42
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Пала ты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У меня складывается впечатление, что некоторые наши участники не читали сам Декрет №7. Потому что в нём прямо сказано про субсидиарную ответственность, что она будет возлагаться только на тех, кто умышленно обанкротил предприятие. Кроме того, если взять Декрет, то первая часть и завершающая часть прямо указывают, что необходимо сделать в будущем в законодательной базе.

То есть, принцип добропорядочности субъектов хозяйствования.

Он кардинально меняет и судебную практику, и деятельность наших проверяющих, и силовых структур. Поэтому читайте, Господа, Декрет. Надо, чтобы его прочитали и осознали не просто нормы, а тот посыл, так называемый дух закона

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Владислав Щепов

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