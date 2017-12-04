Романчук: «Есть система, в которой чиновники и номенклатура могут блокировать то, что хочет, на самом деле, Президент»

Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Все говорят, что движение будет, Вы говорите – ноль.

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Потому что есть система, в которой чиновники и номенклатура могут блокировать то, что хочет, на самом деле, Президент. Субсидиарку он сказал отменить в феврале – она осталась. Лжепредпринимательство сказал отменить – осталось. Все решения, которые трактуют в пользу предпринимателей, не работают. Декрет №2 – чётко написано: давайте трактовать в пользу предпринимателей. Он был принят много лет назад.

Где он? Нигде.

Директива №4 – была принята в 2010 году, не работает. В этом Декрете много оценочных норм, много возможностей для спекуляции теми людьми, которые заинтересованы против бизнеса.

Егор Хрусталёв:

Вы можете дать точную формулировку, которая не даст окошка, зазора?

Ярослав Романчук:

Конечно. Принцип цивилизованного бизнеса – ограниченная ответственность. Вот я хочу в бизнесе 10 тысяч долларов посвятить тому, чтобы в бизнесе – всё, остальное не может касаться моей личной ответственности. Тем более, имущества моего, моей семьи – моей дачи, машины, земли. У нас это сплошь и рядом нарушается.