Польского политика Ярослава Качиньского забросали яйцами во время визита в Великопольское воеводство

Новости Польши. В Польше кортеж председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неприятный для политика инцидент произошел, когда он совершал свой визит в Великопольское воеводство.

Полиция быстро задержала мужчину, который таким образом решил выразить свое отношение к действующей власти, но после воспитательной беседы так же быстро отпустила. Его обвинили в непристойном поведении и создании угрозы дорожному движению, за что оштрафовали на 20 долларов. Правда, на этом злоключения Качиньского не закончились. В следующем городе его встретили с транспарантами с нецензурными лозунгами.