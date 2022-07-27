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Польского политика Ярослава Качиньского забросали яйцами во время визита в Великопольское воеводство

27 июля 2022 11:04
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Новости Польши. В Польше кортеж председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неприятный для политика инцидент произошел, когда он совершал свой визит в Великопольское воеводство.

Польского политика Ярослава Качиньского забросали яйцами во время визита в Великопольское воеводство-1

Полиция быстро задержала мужчину, который таким образом решил выразить свое отношение к действующей власти, но после воспитательной беседы так же быстро отпустила. Его обвинили в непристойном поведении и создании угрозы дорожному движению, за что оштрафовали на 20 долларов. Правда, на этом злоключения Качиньского не закончились. В следующем городе его встретили с транспарантами с нецензурными лозунгами.  

# Акции протеста # Ярослав Качиньский # Новости Польши # Фотофакт

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