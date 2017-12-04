Новости Беларуси. Мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».
Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Александр Лукашенко дал понять: ему нужно кардинальное, радикальное изменение деловой среды, условий ведения бизнеса и предпринимательства.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Какой эффект, по-Вашему, должен произойти?
Ярослав Романчук:
Нулевой, отрицательный. Потому что ожидания бизнеса были совершенно другие. Мы свели условия ведения бизнеса к самозанятости.