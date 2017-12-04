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Ярослав Романчук: «Нулевой, отрицательный. Потому что ожидания бизнеса были совершенно другие»

04 декабря 2017 07:33
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Новости Беларуси. Мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Александр Лукашенко дал понять: ему нужно кардинальное, радикальное изменение деловой среды, условий ведения бизнеса и предпринимательства.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Какой эффект, по-Вашему, должен произойти?

Ярослав Романчук:
Нулевой, отрицательный. Потому что ожидания бизнеса были совершенно другие. Мы свели условия ведения бизнеса к самозанятости.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Ярослав Романчук

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