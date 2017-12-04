Леонид Фридкин: «Прошло 7 лет – батюшки, откуда у нас столько закрепощения взялось, что пришлось на 20 листов очередной пакет раскрепощения делать?»

Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Леонид Фридкин, главный редактор экономической газеты:

У меня дежа вю. Через 4 недели исполняется 7 лет Директиве №4. И после её принятия точно такие же слова говорили: о том, что сейчас поднимется дух, что все бросятся, все воспрянут, раскрепощение, либерализация. Прошло 7 лет – батюшки, откуда у нас столько закрепощения взялось, что пришлось на 20 листов очередной пакет раскрепощения делать? Откуда это берётся? Из какой далёкой Галактики оно здесь берётся? И где берутся те люди, которые всё это закрепощение сотворили?