Свежая бизнес-идея: в Могилеве создадут гостиницу для комнатных растений

Новости Беларуси. Гостиницу для комнатных растений строят в Могилеве. Вскоре любители домашней флоры на время командировки или отпуска смогут оставить свои растения под присмотром в специальных теплицах. Электронный модуль сейчас проходит испытания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Тупальский, программист, автор проекта:

Вот наш электронный модуль, который предназначен для комнатных растений, для содержания их.

Автор этой мини-теплицы – могилевский программист Алексей Тупальский. Будущая гостиница для комнатных растений как раз и будет состоять из таких вот электронных модулей. Первый образец проходит испытания.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Сейчас мы увидим работу умной теплицы в деле. В качестве подопытного растения вот эта красавица-фиалка. Мы бронируем цветочный номер на два часа. Расчетное время пошло.

Электронный модуль создает для растения наиболее комфортные условия. Причем к каждому цветку – подход индивидуальный. Например, каланхоэ и кактус требуют разной влажности. За всем следят датчики. Автоматика отвечает за полив, освещение, проветривание и температуру.

Алексей Тупальский:

Умной теплицей управляет микроконтроллер, который снимает показания с датчиков и управляет всеми устройствами, необходимыми для поддержания микроклимата.

Идею создания умной теплицы Алексею подсказал его сын Илья. 12-летний школьник просто устал дома поливать цветы.

Илья Тупальский, соавтор проекта:

Появилась идея создать такую теплицу, чтобы каждый день не поливать их, чтобы все это делала теплица за тебя. Помогал писать папе программу, чтобы все работало.

В будущей гостинице для комнатных растений Илья видит себя администратором на ресепшене. Будет размещать зеленых постояльцев в двух- и трехместные номера, точнее электронные модули. Их серийное производство начнется в начале 2017 года. Параллельно семья займется обустройством помещения цветочной гостиницы, где одновременно смогут находиться до 500 различных растений.

Алексей Тупальский:

Это достаточно новое дело. Не секрет, люди уезжают летом на отдых, а оставить растения некому, давать кому-то ключи от квартиры для того, чтобы поливать – достаточно рискованно, поэтому мы предлагаем такую услугу.

Пока гостиница для комнатных растений только в проекте, а вот название уже придумано – Green house, зеленый дом. Тупальские рассчитывают на пятизвездочный статус.