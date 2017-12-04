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Людмила Нехорошева: «Сделан шаг по упрощению выхода из бизнеса. У нас люди месяцами не могли выйти, а некоторые даже годами»

04 декабря 2017 14:34
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Людмила Нехорошева, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики промышленных предприятий БГЭУ:
Целый ряд шагов сделан, которые, действительно, очень позитивны. Это и то, что совершенно упрощена, и я думаю, она такая и будет реально, она уже действует, я знаю многих, кто зарегистрировался – упрощённая система вхождения в бизнес.

То есть, сняты барьеры.

Второе, что, всё-таки, проверки, которые всех замучили, отнимают время, энергию – тоже будут, во-первых, проводиться ограниченно, во-вторых, они будут проводиться строго по пунктам, которые оговорены заранее. Мне очень нравится пункт, я считаю, что, на первый взгляд, он незаметен, но, на самом деле, он очень важен – что сделан шаг по упрощению выхода из бизнеса. У нас люди месяцами не могли выйти, а некоторые даже годами.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Юрий Зиссер

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