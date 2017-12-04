Бизнесмен Сергей Новицкий о Декрете №7: «Важность в том, что нельзя проверяющей структуре просто закрыть бизнес»

Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Новицкий, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

В принципе, важность документа в чём? Что это – сам Декрет и ещё 9 указов к Декрету. Там прописаны нормы прямого действия и их надо выполнять. Это – самый главный момент.

Потому что там нельзя трактовать двузначно этот закон.

И то, что он положительную сыграет роль не только для малого, среднего, для крупного бизнеса – состоит важность в том, что нельзя сегодня проверяющей структуре просто закрыть бизнес. В виде предписания, остановить его. То есть, можно сделать ему замечание, дать время на устранение, но бизнес продолжается.