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Бизнесмен Сергей Новицкий о Декрете №7: «Важность в том, что нельзя проверяющей структуре просто закрыть бизнес»

04 декабря 2017 13:58
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Новицкий, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
В принципе, важность документа в чём? Что это – сам Декрет и ещё 9 указов к Декрету. Там прописаны нормы прямого действия и их надо выполнять. Это – самый главный момент.

Потому что там нельзя трактовать двузначно этот закон.

И то, что он положительную сыграет роль не только для малого, среднего, для крупного бизнеса – состоит важность в том, что нельзя сегодня проверяющей структуре просто закрыть бизнес. В виде предписания, остановить его. То есть, можно сделать ему замечание, дать время на устранение, но бизнес продолжается.   

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Сергей Новицкий

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