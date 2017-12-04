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Алексей Ваганов о Декрете №7: «Мы перешли с монолога, с государственного управления, в диалог»

04 декабря 2017 12:44
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:
Направленность этого Декрета – малый и средний бизнес.

В экономике есть какая-то небольшая стабилизация.

И точки роста – это именно малый и средний бизнес, в которых в предыдущие несколько лет у нас пошли потери, то есть, сократилось количество зарегистрированных, увеличилось количество, которые, вообще, ушли с рынка, предприятий. Сегодня необходимы срочно точки роста. И мы перешли с монолога, с государственного управления, в диалог. Это – основной шаг этого Декрета.  

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Алексей Ваганов

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