Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии предпринимательства»

Новости Беларуси. Важная новость для деловой среды. Глава государства подписал ключевой из пакета документов по улучшению бизнес-климата в Беларуси – декрет «О развитии предпринимательства». Его уже назвали беспрецедентным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, контроль со стороны государства и вмешательство должностных лиц в работу сводится к минимуму, но ответственности никто не снимает. Прозрачная деятельность – на совести бизнеса.

Документ также вводит уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Это туризм, бытовые и социальные услуги, а также ряд других. В этих сферах сосредоточено около 95% белорусов, занятых в своем деле. Кроме этого, сокращены общие санитарно-эпидемиологические и требования пожарной безопасности. Декретом максимально упраздняются административные барьеры, связанные с наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок, согласований и другой разрешительной документации.