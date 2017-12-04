Прямой эфир

Ярослав Романчук: «Задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов»

04 декабря 2017 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эксперт рассказал историю брестского работника во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Есть такой пример. Человек работал наёмным работником на одном предприятии в Брестской СЭЗ. Его уволили, потом задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов долларов. Разорили его. Он говорит: «Я думал руки на себя наложить».

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Ярослав Романчук

Другие новости рубрики

Все новости
Что приносит выгоду не только конкретным предприятиям, но и конкретным потребителям? Бизнес-форум ЦЕИ в Минске
04 декабря 2017 15:23

Что приносит выгоду не только конкретным предприятиям, но и конкретным потребителям? Бизнес-форум ЦЕИ в Минске

Что даст новый проект в табачной отрасли?
04 декабря 2017 14:53

Что даст новый проект в табачной отрасли?

Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области
04 декабря 2017 14:44

Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области