Ярослав Романчук: «Задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов»

Новости Беларуси. Эксперт рассказал историю брестского работника во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Есть такой пример. Человек работал наёмным работником на одном предприятии в Брестской СЭЗ. Его уволили, потом задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов долларов. Разорили его. Он говорит: «Я думал руки на себя наложить».