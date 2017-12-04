Владислав Щепов: «Чтобы люди понимали, что здесь государство поможет, что не будет придираться. Вот наша задача»

Новости Беларуси. Эксперт высказал мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Пала ты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Кто такой наш белорусский предприниматель? И почему с 1 января придут новые люди, молодёжь, те люди, которые предпринимательством никогда не занимались, почему они придут в исполкомы регистрировать свой бизнес? И мы должны, самое главное, сделать на местах именно так, чтобы в школах, в ВУЗах, на территориях люди понимали, что в этом – их будущее, что здесь государство поможет, что оно не будет придираться. Вот наша задача.